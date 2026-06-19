Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал отсутствие успешных общеевропейских оборонных проектов на фоне провала немецко-французского проекта FCAS.
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о согласованном с президентом Франции решении прекратить совместный проект FCAS.
- Кубилюс отметил, что Европе пора обсуждать собственный оборонный союз с участием стран-членов ЕС и других государств, таких как Украина, Великобритания, Норвегия и, возможно, Турция.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на фоне провала немецко-французского проекта по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS признал отсутствие успешных общеевропейских оборонных проектов.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил ранее о согласованном с президентом Франции Эммануэлем Макроном решении прекратить совместный проект FCAS. Как заявил лидер французской правой партии "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, Жордан Барделла, это провал франко-германского сотрудничества и лично Макрона.
"В сфере обороны я едва ли могу вспомнить хотя бы один удавшийся проект. FCAS - часть этой печальной традиции. Нам все сложнее довести до успешного завершения общеевропейские оборонные проекты", - заявил Кубилюс в интервью немецкому журналу Spiegel.
Говоря об увеличении инвестиций Германии в производство вооружения, которое подвергается критике как ряда стран Евросоюза, так и самих граждан страны, Кубилюс отметил, что расходы на оборону не должны еще больше разделять Европу - ей нужен общеевропейский оборонный рынок, в котором будут принимать активное участие все страны-члены ЕС, а не только ФРГ. Еврокомиссар заявил, что Европе пора обсуждать собственный оборонный союз, своего рода "коалицию желающих", в которой, помимо стран-членов ЕС, могли бы состоять Украина, Великобритания, Норвегия и, возможно, Турция.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.