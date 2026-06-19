Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антониу Кошта заявил о необходимости немедленного установления прямого контакта Евросоюза с Москвой для возможности слушать российскую сторону.
- Глава Евросовета подчеркнул, что правила институтов ЕС позволяют ему выступать с инициативой установления подобных контактов.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Евросоюз должен немедленно установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разделились на два лагеря из-за попыток Кошты установить контакт с Россией. Против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).
"Нам необходимо иметь прямой канал дипломатического общения с Россией. К сожалению время для переговоров еще не пришло, но в любом случае нам нужно установить немедленно прямой контакт, потому что нам нужно их выслушать и мы нуждаемся в нем, чтобы обратиться к ним… И когда все лидеры ЕС заявляли, что Европейскому союзу необходимо сесть за стол переговоров с будущем, то, конечно, нам нужно начать говорить, иметь прямой контакт с Россией", - заявил Кошта по итогам европейского саммита.
По словам Кошты, правила институтов ЕС позволяют ему выступать с инициативой установления подобных контактов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в своей статье, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. По его словам, Украина рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО, а Европа продолжает грезить экспансией, что несет серьезные риски, в том числе, прямого столкновения между НАТО и Россией, что может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.