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ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, заявил Макрон - РИА Новости, 19.06.2026
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18:01 19.06.2026 (обновлено: 18:38 19.06.2026)
ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, заявил Макрон

Макрон: ЕС не может быть посредником в конфликте вокруг Украины

© AP Photo / Marius BurgelmanПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макрон заявил, что Европейский союз не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, поскольку поддерживает Киев.
  • Путин заявил, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.
  • Макрон заявил, что некоторые державы ранее позиционировали себя в качестве посредников в этом конфликте, но это не относится к Евросоюзу.
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Европейский союз не может быть посредником в конфликте вокруг Украины, поскольку ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент России Владимир Путин заявил 4 июня, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.
"Мы (Евросоюз и его страны – ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины – ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета. Трансляцию выступления французского лидера вел Елисейский дворец.
Помимо этого, Макрон заявил, что "некоторые державы", иногда бывшие дружественными по отношению к ЕС, ранее позиционировали себя в качестве посредников в этом конфликте, но это не относится к Евросоюзу.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
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