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Саммит ЕС отложил обсуждение миграционной политики - РИА Новости, 19.06.2026
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17:42 19.06.2026 (обновлено: 17:44 19.06.2026)
Саммит ЕС отложил обсуждение миграционной политики

Лидеры ЕС отложили обсуждение миграционной политики до осени

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран Евросоюза решили отложить обсуждение миграционной политики и вернуться к нему осенью 2026 года.
  • Лидеры ЕС призвали продолжить работу по всем направлениям миграционной политики, включая сотрудничество с третьими странами.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита решили отложить обсуждение миграционной политики и вернуться к ней лишь осенью, несмотря на продолжающиеся споры внутри сообщества по вопросам предоставления убежища и контроля внешних границ.
"Европейский совет проведет стратегическую дискуссию по вопросам миграции на своем заседании в октябре 2026 года", — говорится в итоговых выводах саммита.
При этом лидеры ЕС призвали продолжить работу по всем направлениям миграционной политики, включая сотрудничество с третьими странами и реализацию ранее согласованных мер.
Миграция остается одной из наиболее чувствительных тем для многих государств Евросоюза на фоне роста популярности правых партий и сохраняющегося давления на внешние границы сообщества.
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