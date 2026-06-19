Саммит ЕС отложил обсуждение миграционной политики

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита решили отложить обсуждение миграционной политики и вернуться к ней лишь осенью, несмотря на продолжающиеся споры внутри сообщества по вопросам предоставления убежища и контроля внешних границ.