Сенатор от ДНР назвал поездку Зеленского на саммит G7 политическим шоу

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил в низкопробное политическое шоу свои зарубежные поездки, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя его выступление на прошедшем саммите "Большой семерки".