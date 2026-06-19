Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор от ДНР Волошин заявил, что Зеленский превратил свои зарубежные поездки в низкопробное политическое шоу.
- Саммит "Большой семерки" проходил 15–17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.
- По мнению Волошина, Зеленский пытается через медиа использовать различные приемы психологического давления, чтобы отвлечь внимание от провалов ВСУ и успехов российских войск на линии фронта.
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил в низкопробное политическое шоу свои зарубежные поездки, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя его выступление на прошедшем саммите "Большой семерки".
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Зеленский своим присутствием на саммите старался изобразить, что он якобы не забыт и является центром западного мироздания.
"Зеленский за последние дни успел попробовать себя в роли президента, шоумена, блогера, шарлатана и публициста, в итоге превратив дипломатию в низкопробное политическое шоу", - сказал Волошин, комментируя поездку Зеленского на саммит "Большой семерки".
Сенатор отметил, что Зеленский пытается через медиа использовать различные приемы психологического давления, чтобы отвлечь внимание от провалов ВСУ и успехов российских войск на линии фронта.