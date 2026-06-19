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Сенатор от ДНР назвал поездку Зеленского на саммит G7 политическим шоу - РИА Новости, 19.06.2026
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17:38 19.06.2026
Сенатор от ДНР назвал поездку Зеленского на саммит G7 политическим шоу

Волошин: Зеленский превратил дипломатию в низкопробное политическое шоу

© AP Photo / Omar HavanaПредседатель Евросовета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Евросовета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Председатель Евросовета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от ДНР Волошин заявил, что Зеленский превратил свои зарубежные поездки в низкопробное политическое шоу.
  • Саммит "Большой семерки" проходил 15–17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.
  • По мнению Волошина, Зеленский пытается через медиа использовать различные приемы психологического давления, чтобы отвлечь внимание от провалов ВСУ и успехов российских войск на линии фронта.
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский превратил в низкопробное политическое шоу свои зарубежные поездки, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя его выступление на прошедшем саммите "Большой семерки".
Саммит "Большой семерки" проходил 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Зеленский своим присутствием на саммите старался изобразить, что он якобы не забыт и является центром западного мироздания.
"Зеленский за последние дни успел попробовать себя в роли президента, шоумена, блогера, шарлатана и публициста, в итоге превратив дипломатию в низкопробное политическое шоу", - сказал Волошин, комментируя поездку Зеленского на саммит "Большой семерки".
Сенатор отметил, что Зеленский пытается через медиа использовать различные приемы психологического давления, чтобы отвлечь внимание от провалов ВСУ и успехов российских войск на линии фронта.
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