Фицо оценил возможность вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине для членства в Европейском союзе нужно будет выполнить огромное количество условий.
- Фицо считает, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять не менее десяти лет.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украине для членства в Европейском союзе нужно будет выполнить огромное количество условий, это длительный процесс, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
“Что касается Украины, если она будет заинтересована узнать наш опыт вступления в Европейский союз, то мы готовы, но я это воспринимаю как долгосрочный процесс, поскольку условий, которые необходимо будет выполнить, огромное количество”, - сказал Фицо на пресс-конференции на полях саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу.
В четверг Фицо заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять не менее десяти лет.