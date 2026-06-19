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Фицо оценил возможность вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 19.06.2026
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15:06 19.06.2026
Фицо оценил возможность вступления Украины в ЕС

Фицо: Украине для вступления в ЕС нужно выполнить огромное количество условий

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине для членства в Европейском союзе нужно будет выполнить огромное количество условий.
  • Фицо считает, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять не менее десяти лет.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украине для членства в Европейском союзе нужно будет выполнить огромное количество условий, это длительный процесс, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
“Что касается Украины, если она будет заинтересована узнать наш опыт вступления в Европейский союз, то мы готовы, но я это воспринимаю как долгосрочный процесс, поскольку условий, которые необходимо будет выполнить, огромное количество”, - сказал Фицо на пресс-конференции на полях саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу.
В четверг Фицо заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять не менее десяти лет.
Владимир Зеленский, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и председатель Европейского совета Антонио Кошта во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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