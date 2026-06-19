Фицо оценил возможность вступления Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украине для членства в Европейском союзе нужно будет выполнить огромное количество условий, это длительный процесс, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В четверг Фицо заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять не менее десяти лет.