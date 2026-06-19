Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры европейских стран не могут договориться о том, кто из них мог бы вести переговоры по Украине от имени Европы, заявил Бабиш.

Он заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения.

Среди лидеров 27 стран консенсуса по вопросу ведения переговоров с Россией достигнуто не было.

ПРАГА, 19 июн – РИА Новости. Первый день саммита Евросовета в Брюсселе в четверг показал, что лидеры европейских стран не могут договориться о том, кто из них мог бы вести переговоры по Украине, заявил на полях саммита в пятницу премьер Чехии Андрей Бабиш.

"Состоявшиеся в четверг на саммите европейских лидеров дебаты по Украине подтвердили, что Европа не может договориться о том, кто мог бы вести переговоры по Украине от ее имени", – сказал Бабиш.

По словам Бабиша, у конфликта на Украине нет военного решения, но лидеры ЕС не никак не могут договориться о том, кто будет представлять Европу на дипломатических переговорах с Россией. В этом контексте Бабиш заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони "всегда говорит по существу и предлагает рациональные решения". Он также упомянул премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

"Консенсуса на сей счет среди лидеров 27 стран достигнуто не было. Одни хотели, чтобы переговоры с Россией вел только Зеленский, другие – только Европа, а третьи вообще не хотели никаких переговоров", - отметил Бабиш.