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Лидеры ЕС не могут договориться о визави по Украине, заявил премьер Чехии - РИА Новости, 19.06.2026
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14:21 19.06.2026 (обновлено: 14:35 19.06.2026)
Лидеры ЕС не могут договориться о визави по Украине, заявил премьер Чехии

Премьер Чехии Бабиш: лидеры ЕС не могут договориться о визави по Украине

© REUTERS / Laia RosПремьер Чехии Андрей Бабиш на саммите Евросовета в Брюсселе. 19 июня 2026
Премьер Чехии Андрей Бабиш на саммите Евросовета в Брюсселе. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Laia Ros
Премьер Чехии Андрей Бабиш на саммите Евросовета в Брюсселе. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры европейских стран не могут договориться о том, кто из них мог бы вести переговоры по Украине от имени Европы, заявил Бабиш.
  • Он заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения.
  • Среди лидеров 27 стран консенсуса по вопросу ведения переговоров с Россией достигнуто не было.
ПРАГА, 19 июн – РИА Новости. Первый день саммита Евросовета в Брюсселе в четверг показал, что лидеры европейских стран не могут договориться о том, кто из них мог бы вести переговоры по Украине, заявил на полях саммита в пятницу премьер Чехии Андрей Бабиш.
"Состоявшиеся в четверг на саммите европейских лидеров дебаты по Украине подтвердили, что Европа не может договориться о том, кто мог бы вести переговоры по Украине от ее имени", – сказал Бабиш.
По словам Бабиша, у конфликта на Украине нет военного решения, но лидеры ЕС не никак не могут договориться о том, кто будет представлять Европу на дипломатических переговорах с Россией. В этом контексте Бабиш заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони "всегда говорит по существу и предлагает рациональные решения". Он также упомянул премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.
"Консенсуса на сей счет среди лидеров 27 стран достигнуто не было. Одни хотели, чтобы переговоры с Россией вел только Зеленский, другие – только Европа, а третьи вообще не хотели никаких переговоров", - отметил Бабиш.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
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Вчера, 12:45
 
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