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СМИ: Коште пришлось оправдываться за попытки контакта с Москвой - РИА Новости, 19.06.2026
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11:36 19.06.2026
СМИ: Коште пришлось оправдываться за попытки контакта с Москвой

Bloomberg: Коште пришлось оправдываться перед лидерами ЕС за контакты с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПредседатель Европейского совета Антониу Кошта
Председатель Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Председатель Европейского совета Антониу Кошта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антониу Коште пришлось оправдываться перед лидерами ЕС за попытки установить контакты с Москвой.
  • Он заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
  • Глава Евросовета подчеркнул, что его команда вела лишь подготовительную работу на случай, если наступит момент мирных переговоров с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Главе Евросовета Антониу Коште пришлось оправдываться перед лидерами ЕС за попытки установить контакты с Москвой, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Ранее издание Politico сообщало, что контакты ЕС с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать". Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
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"Председатель Европейского совета Антониу Кошта на встрече с лидерами стран Европейского союза выступил в защиту своих недавних шагов по налаживанию контактов с Россией, заявив, что, несмотря на разочарование, вызванное его дипломатическими инициативами, он занимает выгодное положение для отстаивания интересов блока", - говорится в статье агентства.
По словам источника, Кошта в беседе с лидерами подчеркнул, что контакты были краткими и что его команда лишь вела подготовительную работу на случай, если наступит момент мирных переговоров с Россией.
"Он (Кошта - ред.) сказал, что вполне логично, чтобы председатель Совета, который возглавляет заседания лидеров ЕС, выступил в качестве представителя блока", - пишет агентство со ссылкой на источник.
Ранее издание Politico сообщало, что Париж и Берлин выступил против контактов в таком формате. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
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