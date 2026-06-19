Рейтинг@Mail.ru
ЕС не продвинулся в восстановлении диалога с Россией, заявил депутат - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 19.06.2026
ЕС не продвинулся в восстановлении диалога с Россией, заявил депутат

Картайзер: ЕС никак не продвинулся в вопросе восстановления диалога с Россией

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что процесс восстановления официального диалога между ЕС и Россией находится в «нулевой точке».
  • Европейские страны пока не смогли выработать единую позицию по вопросу диалога с Россией.
  • Фернан Картайзер считает, что радикальная позиция главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас и некоторых государств-членов препятствует возобновлению диалога.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Евросоюз пока никак не продвинулся в вопросе восстановления официального диалога с Россией, этот процесс находится в "нулевой точке", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Мы находимся в нулевой точке", - сказал собеседник агентства, говоря о дискуссиях вокруг возможного переговорного формата между ЕС и Россией.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
СМИ: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у ряда стран ЕС
02:21
По его словам, европейские страны пока не смогли выработать единую позицию по этому вопросу.
Картайзер также уверен, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога.
"Это (отсутствие диалога - ред.) во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет трудно.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
ЕС говорит о переговорах, продолжая агрессию против России, заявил Лавров
00:30
 
В миреРоссияЕвропаЛюксембург (округ)Фернан КартайзерВладимир ПутинКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала