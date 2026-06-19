ЕС не продвинулся в восстановлении диалога с Россией, заявил депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что процесс восстановления официального диалога между ЕС и Россией находится в «нулевой точке».

Европейские страны пока не смогли выработать единую позицию по вопросу диалога с Россией.

Фернан Картайзер считает, что радикальная позиция главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас и некоторых государств-членов препятствует возобновлению диалога.

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Евросоюз пока никак не продвинулся в вопросе восстановления официального диалога с Россией, этот процесс находится в "нулевой точке", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Россией. "Мы находимся в нулевой точке", - сказал собеседник агентства, говоря о дискуссиях вокруг возможного переговорного формата между ЕС

По его словам, европейские страны пока не смогли выработать единую позицию по этому вопросу.

Картайзер также уверен, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога.

"Это (отсутствие диалога - ред.) во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет трудно.