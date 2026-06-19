СМИ: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у ряда стран ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств.
- Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — были особенно возмущены попыткой наладить контакты с Россией.
- Некоторые лидеры узнали о звонках лишь после публикаций в СМИ и были возмущены этим.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, которые пожаловались, что их не поставили об этом в известность, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее издание сообщало, что контакты ЕС с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать". Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
По словам источника, команда Кошты проинформировала о контактах Германию, Францию, Великобританию (так называемую евротройку), а также Еврокомиссию. Однако другие два источника утверждают, что Берлин не был предупрежден заранее.
Ранее газета сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.