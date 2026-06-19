СМИ: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у ряда стран ЕС

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, которые пожаловались, что их не поставили об этом в известность, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.