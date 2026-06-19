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СМИ: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у ряда стран ЕС - РИА Новости, 19.06.2026
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02:21 19.06.2026 (обновлено: 05:44 19.06.2026)
СМИ: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у ряда стран ЕС

Politico: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у ряда стран ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Антониу Кошта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств.
  • Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — были особенно возмущены попыткой наладить контакты с Россией.
  • Некоторые лидеры узнали о звонках лишь после публикаций в СМИ и были возмущены этим.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Контакты руководства Евросоюза с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств, которые пожаловались, что их не поставили об этом в известность, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее издание сообщало, что контакты ЕС с Россией в последние недели были краткими и не касались сути, но демонстрировали, что у блока есть интересы, которые "нужно защищать". Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
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Как пишет Politico, когда в четверг вечером в Брюсселе начался саммит ЕС, стало ясно, что многие правительства не были осведомлены об этой инициативе. По словам пяти дипломатов, знакомых с ходом обсуждений, некоторые заявили, что вообще выступают против подобных контактов.
Страны БалтииЛатвия, Литва и Эстония — были особенно "в ярости" из-за попытки наладить контакты с Россией, сообщил один из источников. По словам еще трех дипломатов, несколько лидеров узнали о звонках лишь после публикаций в СМИ и были возмущены этим.
По словам источника, команда Кошты проинформировала о контактах Германию, Францию, Великобританию (так называемую евротройку), а также Еврокомиссию. Однако другие два источника утверждают, что Берлин не был предупрежден заранее.
Ранее газета сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
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