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Лидеры ЕС умолчали, что в страны блока залетают дроны Украины - РИА Новости, 19.06.2026
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01:58 19.06.2026 (обновлено: 10:36 19.06.2026)
Лидеры ЕС умолчали, что в страны блока залетают дроны Украины

Лидеры ЕС фактически возложили на РФ ответственность за инциденты с дронами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе подчеркнули важность защиты границ ЕС в связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства государств-членов.
  • В заявлении упоминается инцидент с беспилотником, залетевшим в Румынию 29 мая, при этом утверждается, что БПЛА был российским, хотя президент России Владимир Путин предположил, что речь идет об украинском дроне.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры ЕС, говоря в итоговом документе саммита в Брюсселе о нарушениях воздушного пространства стран-участниц, умолчали об украинском происхождении залетавших в них дронов.
"В связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства государств-членов Европейский совет подчеркивает важность обеспечения защиты всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС", - говорится в заявлении.
В документе конкретизируется лишь один случай появления дрона в воздушном пространстве государства ЕС - инцидент с беспилотником, залетевшим в Румынию 29 мая. При этом лидеры ЕС заявили, что этот БПЛА был якобы российским, хотя президент России Владимир Путин, комментируя происшествие, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
Вместе с тем в последнее время украинские БПЛА и морские беспилотники неоднократно оказывались на территории европейских стран, что подтверждали и на Украине. К примеру, военно-морские силы ВСУ признали, что 5 июня в порту румынской Констанцы взорвался их морской безэкипажный катер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что за три месяца было подтверждено 11 инцидентов того, что "Киев бомбит Евросоюз", что можно описать термином "политическое членовредительство" - поскольку страны Европы продолжают спонсировать поставки вооружений Украине.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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