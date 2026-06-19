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В ЕС анонсировали новые меры по оборонным закупкам и военной мобильности - РИА Новости, 19.06.2026
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01:40 19.06.2026
В ЕС анонсировали новые меры по оборонным закупкам и военной мобильности

Лидеры ЕС анонсировали новые меры по оборонным закупкам и военной мобильности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран Евросоюза сообщили о подготовке Еврокомиссией новых инициатив в сфере оборонных закупок.
  • Главы государств и правительств ЕС призвали ускорить реализацию программ по развитию европейского военно-промышленного комплекса и наращивать его производственные мощности.
  • Лидеры ЕС потребовали завершить до конца 2026 года согласование инициатив по военной мобильности и программе ускоренных оборонных инноваций.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе сообщили о подготовке Еврокомиссией новых инициатив в сфере оборонных закупок, а также призвали ускорить реализацию программ по развитию европейского военно-промышленного комплекса.
"Европейский совет ожидает дополнительных предложений, анонсированных Еврокомиссией, в области обороны и чувствительных закупок в сфере безопасности", - говорится в итоговых выводах саммита.
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Главы государств и правительств ЕС также заявили о необходимости срочно наращивать производственные мощности европейской оборонной промышленности и ускорять внедрение новых технологий и военных разработок.
В документе подчеркивается, что оборонная промышленность Евросоюза должна быть способна поставлять необходимое вооружение и оборудование "с требуемой скоростью и в необходимых масштабах".
Кроме того, лидеры ЕС призвали ускорить работу над общеевропейскими оборонными проектами, программой SAFE, Европейской программой развития оборонной промышленности (EDIP), а также активнее использовать механизмы совместных закупок вооружений.
Саммит также потребовал завершить до конца 2026 года согласование инициатив по военной мобильности и программе ускоренных оборонных инноваций.
Вопросы дальнейшего наращивания оборонных возможностей Евросоюза лидеры намерены вновь обсудить в октябре 2026 года на основе специального ежегодного доклада о военной готовности Европы.
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