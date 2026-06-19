Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили о готовности активнее участвовать в урегулировании на Украине - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 19.06.2026
В ЕС заявили о готовности активнее участвовать в урегулировании на Украине

Лидеры ЕС заявили о готовности активнее участвовать в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры стран Евросоюза заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине.
  • Европейский совет подчеркивает готовность ЕС активизировать свое участие в соответствии с целью Союза содействовать миру.
  • В итоговых выводах не содержится информации о каких-либо новых дипломатических инициативах Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине, но при этом не объявили о каких-либо инициативах и переговорном механизме, следует из утвержденных выводов встречи.
"Европейский совет поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессивной войны России, и подчеркивает готовность ЕС активизировать свое участие в этом контексте в соответствии с целью Союза содействовать миру, закрепленной в договорах ЕС", - говорится в документе.
В тексте также отмечается, что Европа собирается играть в урегулировании "ключевую роль".
При этом в итоговых выводах не содержится информации о каких-либо новых дипломатических инициативах Евросоюза, возможном переговорном механизме или назначении специального представителя для контактов с российской стороной.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
ЕС тянет время, чтобы подготовиться к конфликту с Россией, заявил Лавров
00:16
 
В миреУкраинаБрюссельРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала