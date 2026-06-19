В ЕС заявили о готовности активнее участвовать в урегулировании на Украине

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили о готовности активизировать участие сообщества в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине, но при этом не объявили о каких-либо инициативах и переговорном механизме, следует из утвержденных выводов встречи.