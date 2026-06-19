Позиции стран ЕС по вступлению Украины сильно расходятся, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Позиции стран ЕС по поводу вступления Украины в сообщество сильно расходятся, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
- По словам Мадьяра, некоторые страны ЕС считают, что процедура вступления должна быть основана на заслугах и страны Западных Балкан имеют приоритет, в то время как другие выступают за быстрое открытие переговоров о присоединении Украины.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Позиции стран ЕС по поводу вступления Украины в сообщество сильно расходятся, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
По его словам, есть те, кто придерживается той же точки зрения, что и Венгрия, что "не может быть двух типов процедур вступления", оно должно быть "основано на заслугах", и страны Западных Балкан имеют приоритет.
При этом есть страны, которые выступают за то, чтобы сразу открыть две главы переговоров о присоединении Украины или вообще все 33 главы сразу, сообщил он.
В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.