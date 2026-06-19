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ЕС пытается спасти киевский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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00:08 19.06.2026 (обновлено: 00:10 19.06.2026)
ЕС пытается спасти киевский режим, заявил Лавров

Лавров: ЕС стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве

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Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве.
  • Цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а сохранение режима Владимира Зеленского как плацдарма для продолжения борьбы с РФ, подчеркнул Лавров.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с РФ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Таким образом, реальная цель европейских лидеров - не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами", - написал министр в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
Лавров подчеркнул, что с этой целью хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте.
"Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих", - добавил Лавров.
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
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