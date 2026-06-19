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Депутат Рады Гончаренко* заявил, что Ермак хотел навести на него порчу - РИА Новости, 19.06.2026
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15:46 19.06.2026 (обновлено: 17:12 19.06.2026)
Депутат Рады Гончаренко* заявил, что Ермак хотел навести на него порчу

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермак просил астролога навести на него порчу

© AP Photo / Dan BashakovАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Андрей Ермак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак просил своего астролога навести на него порчу.
  • По словам Гончаренко, полиция не может найти гадалку.
  • Депутат предположил, что она могла быть связана с коммерческими организациями или внешней разведкой других стран.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замеченный в увлечении черной магией, просил своего астролога навести на него порчу.
"Ермак, на суде оказалось, что в том числе на меня просил эту Веронику порчу навести", — сказал Гончаренко* в интервью YouTube-каналу "Апостроф TV".
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Он с иронией добавил, что гадалка оказалась не очень эффективной.
"Видите, пока живой-здоровый здесь сижу в вашей студии", — сказал депутат.
По словам Гончаренко, он хотел бы узнать, в чьих интересах работала Аникиевич, но полиция не может ее найти. Он предположил, что гадалка могла быть связана с коммерческими организациями или внешней разведкой других стран.
"Это же уникальный агент, ну просто представить себе!" — заключил Гончаренко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
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15 мая, 08:00
В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В суде на заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что Ермак обсуждал назначения людей на государственные должности с астрологом Вероникой Аникиевич, которая была записана у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис". Депутаты Рады приглашали гадалку на заседание комиссии, но она не явилась.
Согласно соцсетям Аникиевич, которые изучило РИА Новости, она предрекала сомнительное будущее НАБУ и заявляла, что "с таким гороскопом" коррупцию нельзя побороть, а можно только возглавить. Кроме того, астролог предсказывала Зеленскому сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть.
По словам бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, Ермак регулярно проводит магические ритуалы. Она сослалась на "человека из эзотерической сферы", который в 2024 году рассказал ей, что "маги Ермака" жгут травы, собирают воду с умерших и делают каких-то кукол, которые он складывает в определенный сундук.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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21 мая, 13:15
 
В миреРоссияУкраинаКиевАндрей ЕрмакАлексей ГончаренкоЮлия МендельВерховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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