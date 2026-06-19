Депутат Рады Гончаренко* заявил, что Ермак хотел навести на него порчу

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак просил своего астролога навести на него порчу.

По словам Гончаренко, полиция не может найти гадалку.

Депутат предположил, что она могла быть связана с коммерческими организациями или внешней разведкой других стран.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замеченный в увлечении черной магией, просил своего астролога навести на него порчу.

Веронику порчу навести", — сказал "Ермак, на суде оказалось, что в том числе на меня просил этупорчу навести", — сказал Гончаренко * в интервью YouTube-каналу "Апостроф TV".

Он с иронией добавил, что гадалка оказалась не очень эффективной.

"Видите, пока живой-здоровый здесь сижу в вашей студии", — сказал депутат.

По словам Гончаренко, он хотел бы узнать, в чьих интересах работала Аникиевич, но полиция не может ее найти. Он предположил, что гадалка могла быть связана с коммерческими организациями или внешней разведкой других стран.

"Это же уникальный агент, ну просто представить себе!" — заключил Гончаренко.

В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом . В суде на заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что Ермак обсуждал назначения людей на государственные должности с астрологом Вероникой Аникиевич, которая была записана у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис". Депутаты Рады приглашали гадалку на заседание комиссии, но она не явилась.

Согласно соцсетям Аникиевич, которые изучило РИА Новости, она предрекала сомнительное будущее НАБУ и заявляла, что "с таким гороскопом" коррупцию нельзя побороть, а можно только возглавить. Кроме того, астролог предсказывала Зеленскому сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть.

По словам бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель , Ермак регулярно проводит магические ритуалы. Она сослалась на "человека из эзотерической сферы", который в 2024 году рассказал ей, что "маги Ермака" жгут травы, собирают воду с умерших и делают каких-то кукол, которые он складывает в определенный сундук.