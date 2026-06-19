Актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сообщила о своей беременности.
- Хэтэуэй опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала округлившийся живот.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сообщила о своей беременности.
Хэтэуэй опубликовала в соцсети Instagram* видеоролик, в котором она появляется в кадре, прикрывая живот руками. Далее она опускает их в стороны, демонстрируя с улыбкой свой округлившийся живот.
"Малыш, я твоя", - такой подписью актриса сопроводила свою публикацию.
Вторая леди США сообщила о беременности
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