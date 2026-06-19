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Актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности - РИА Новости, 19.06.2026
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19:14 19.06.2026
Актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАктиса Энн Хэтэуэй
Актиса Энн Хэтэуэй - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Актиса Энн Хэтэуэй. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сообщила о своей беременности.
  • Хэтэуэй опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала округлившийся живот.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сообщила о своей беременности.
Хэтэуэй опубликовала в соцсети Instagram* видеоролик, в котором она появляется в кадре, прикрывая живот руками. Далее она опускает их в стороны, демонстрируя с улыбкой свой округлившийся живот.
"Малыш, я твоя", - такой подписью актриса сопроводила свою публикацию.
Хэтэуэй состоит в браке с актером, продюсером и основателем ювелирного бренда Адамом Шульманом с 2012 года. У пары есть двое сыновей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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