Эксперт назвал признаки износа проводки на даче

Краткий пересказ от РИА ИИ Мигание света, потемневшие и нагревающиеся розетки, а также запах гари могут быть признаками износа дачной проводки.

Старая проводка, особенно с алюминиевыми проводами, может не выдержать современной нагрузки из-за подключения множества устройств.

Сочетание различных металлов и некачественные соединения в электропроводке могут привести к аварийным ситуациям, включая перегрев и пожар.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мигание света на даче при работе чайника, потемневшие и нагревающиеся розетки могут быть признаком износа дачной проводки, а добавить проблем может привычка нагружать старую сеть множеством современных устройств, рассказал РИА Новости технический специалист, зарегистрированный на сервисе "Профи.ру", Данил Пугачев.

"Существует ряд признаков, которые позволяют заранее понять, что проводка нуждается в проверке или замене. Если при работе чайника, обогревателя или насоса начинает мигать свет, это уже повод насторожиться. Такие перепады могут свидетельствовать о перегрузке сети или плохом состоянии соединений. Игнорировать подобные сигналы не стоит", - сообщил Пугачев.

Кроме того, специалист посоветовал обращать внимание на запах гари и потемнение пластика вокруг розеток. "Если вы почувствовали характерный запах плавящейся изоляции или заметили следы копоти, пользоваться такой розеткой не стоит. Необходимо как можно быстрее отключить питание на линии и вызвать специалиста для диагностики", - обратил внимание Пугачев.

Еще один тревожный сигнал - нагревающиеся розетки и выключатели. В нормальном состоянии их температура не должна заметно повышаться даже при длительной работе подключенной бытовой техники.

Кроме того нужно обращать внимание на возраст проводки и состояние контактных соединений. "Во многих дачных домах до сих пор используются алюминиевые провода, которые проложили несколько десятилетий назад, и они не рассчитаны на современную нагрузку", - подчеркнул Пугачев.

Он пояснил, что в то время, когда строились многие дачи, максимум энергии потребляли телевизор и холодильник. Сегодня же к сети одновременно подключают бойлеры, насосы, кондиционеры и садовую технику. И старая проводка может просто не выдержать такого количества приборов.

Еще одна проблема - это сочетание различных металлов в электропроводке. "Спустя 3-10 лет сочетание различных металлов и недостаточно качественно выполненных соединений в электропроводке может привести к аварийным ситуациям, в том числе к перегреву проводки и возникновению пожара", - добавил Пугачев.

Он также напомнил об опасности многочисленных удлинителей и тройников. Включение в одну розетку через удлинители сразу нескольких мощных устройств создает дополнительную нагрузку на сеть. "Если без удлинителей на даче не обойтись, стоит задуматься о модернизации электросети", - констатировал Пугачев.