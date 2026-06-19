Более 18 тысяч выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по предметам по выбору

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 18 тысяч одиннадцатиклассников в Московской области в рамках основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдали шесть предметов по выбору: информатику, английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Более 10 тысяч школьников написали ЕГЭ по информатике. Экзаменационная работа состояла из 27 заданий — 11 упражнений базового уровня, 11 — повышенного, пять — высокого. На выполнение отводилось 235 минут.

В пресс-службе отметили, что свыше 7,8 тысячи выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам. Английский язык сдавали 7 825 человек, немецкий — 25, французский — 11, испанский — 10, китайский — 23. Экзаменационная работа устной части состояла из четырех заданий с развернутым ответом, на нее давалось 17 минут.

"В Подмосковье было организовано 217 пунктов проведения экзаменов. Мониторинг за ходом экзаменов в пунктах осуществляли более 500 общественных наблюдателей. Контроль процедуры проведения осуществляли свыше 400 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения", — приводится в сообщении.

Экзамены по информатике и иностранным языкам завершают основной этап сдачи ЕГЭ в этом году. Результаты экзаменов по информатике будут опубликованы не позднее 29 июня, по иностранным языкам — 1 июля.