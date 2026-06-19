Рейтинг@Mail.ru
Более 18 тысяч выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по предметам по выбору - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:05 19.06.2026
Более 18 тысяч выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по предметам по выбору

Свыше 18 тысяч выпускников в Подмосковье написали ЕГЭ по предметам по выбору

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 18 тысяч одиннадцатиклассников в Московской области в рамках основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдали шесть предметов по выбору: информатику, английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Более 10 тысяч школьников написали ЕГЭ по информатике. Экзаменационная работа состояла из 27 заданий — 11 упражнений базового уровня, 11 — повышенного, пять — высокого. На выполнение отводилось 235 минут.
В пресс-службе отметили, что свыше 7,8 тысячи выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам. Английский язык сдавали 7 825 человек, немецкий — 25, французский — 11, испанский — 10, китайский — 23. Экзаменационная работа устной части состояла из четырех заданий с развернутым ответом, на нее давалось 17 минут.
"В Подмосковье было организовано 217 пунктов проведения экзаменов. Мониторинг за ходом экзаменов в пунктах осуществляли более 500 общественных наблюдателей. Контроль процедуры проведения осуществляли свыше 400 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения", — приводится в сообщении.
Экзамены по информатике и иностранным языкам завершают основной этап сдачи ЕГЭ в этом году. Результаты экзаменов по информатике будут опубликованы не позднее 29 июня, по иностранным языкам — 1 июля.
В пресс-службе напомнили, что выпускники могут пересдать один из экзаменов 8-9 июля. В этом случае будет учитываться только последний результат.
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Более 10 тысяч школьников в Подмосковье сдали ОГЭ по предметам по выбору
Вчера, 17:58
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала