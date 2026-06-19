В Ивановской области установили рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На ЕГЭ по математике в Ивановской области установлено абсолютное рекордное количество стобалльников — 26 выпускников.
- Рекорд по числу 100-балльников также установлен на ЕГЭ по химии — 10 выпускников получили высший балл.
БРЯНСК, 19 июн – РИА Новости. Рекорд по числу 100-балльников установлен на ЕГЭ по математике в Ивановской области, высшего результата добились 26 выпускников, сообщило правительство региона.
"Абсолютный рекорд Ивановской области на ЕГЭ по математике – сразу 26 стобалльников. Такой результат – впервые в истории региона", - говорится в Telegram-канале властей.
В понедельник власти Ивановской области сообщили, что десять выпускников написали ЕГЭ по химии на 100 баллов, что стало рекордом для региона.