На севере Москвы подросток на электромопеде сбил ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток на электромопеде сбил девочку на улице Правобережная на севере Москвы.
- Ребенка госпитализировали, прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подросток на электромопеде сбил девочку на улице Правобережная на севере Москвы, она госпитализирована, сообщает столичная прокуратура.
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"По предварительным данным, на улице Правобережная <...> юноша, управляя электромопедом, сбил ребенка. <...> девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Прокуратура уточнила, что контролирует установление обстоятельств аварии.
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