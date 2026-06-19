Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы подросток на электромопеде сбил ребенка - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 19.06.2026
На севере Москвы подросток на электромопеде сбил ребенка

На севере Москвы подросток на электромопеде сбил девочку, ее госпитализировали

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток на электромопеде сбил девочку на улице Правобережная на севере Москвы.
  • Ребенка госпитализировали, прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подросток на электромопеде сбил девочку на улице Правобережная на севере Москвы, она госпитализирована, сообщает столичная прокуратура.
«

"По предварительным данным, на улице Правобережная <...> юноша, управляя электромопедом, сбил ребенка. <...> девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Прокуратура уточнила, что контролирует установление обстоятельств аварии.
Место происшествия, где водитель сбил двух несовершеннолетних, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
13 октября 2025, 23:11
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала