Водителя кабриолета, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ Нижегородский районный суд изменил меру пресечения Сергею Корнилову, устроившему ДТП в центре Нижнего Новгорода, и заключил его под стражу.

Корнилов нарушил ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий.

20 мая 21-летний водитель Mercedes спровоцировал столкновение с двумя автомобилями, после чего на него составили четыре административных материала.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Нижегородский районный суд изменил меру пресечения устроившему ДТП в центре Нижнего Новгорода водителю кабриолета Mercedes Сергею Корнилову, заключив его под стражу, сообщает пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что 26 мая суд избрал Корнилову, обвиняемому в агрессивном вождении (статья 267.1 УК РФ), запрет определенных действий, согласно которому ему не разрешается выходить из дома с 21 часа до 9 часов, посещать рестораны и бары, торгующие алкоголем, использовать средства связи и интернет, общаться со свидетелями и управлять автомобилем.

"Девятнадцатого июня от уполномоченного органа в УМВД России по Нижнему Новгороду поступила информация о нарушении Корниловым ранее избранной меры пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

Нижегородский районный суд в пятницу рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения.

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, ранее избранная мера пресечения Сергею Корнилову заменена на заключение под стражу сроком по 23 июля 2026 года включительно", - отмечается в сообщении.

Днем 20 мая на Похвалинском съезде 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. После ДТП на водителя Mercedes составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. В Госавтоинспекции региона рассказали, что с 2025 года на водителя кабриолета составлен 161 административный материал.

После нашумевшего ДТП водитель кабриолета поругался с журналистами и сотрудниками ресторана, на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Двадцать седьмого мая суд назначил Корнилову наказание в виде 10 суток административного ареста. Отсидев их, Корнилов вышел на свободу.