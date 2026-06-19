В ДР Конго больные лихорадкой Эбола бегут из лечебных центров, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пациенты, зараженные лихорадкой Эбола или имеющие подозрение на нее, сбегают из лечебных центров в Демократической Республике Конго из-за нехватки еды и плохих условий содержания.
- С конца мая в правительственных отчетах зафиксировано более 150 побегов из центров для больных лихорадкой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пациенты, зараженные лихорадкой Эбола или имеющие подозрение на нее, сбегают из лечебных центров в Демократической Республике Конго из-за нехватки еды и плохих условий содержания, передает агентство Блумберг.
Ранее министр здравоохранения ДР Конго Самюэль Роже Камба сообщил, что число погибших от Эболы в стране превысило 230, число подтвержденных случаев заражения приближается к 900.
"В Демократической Республике Конго больные лихорадкой Эбола бегут из лечебных центров в поисках еды, что подчеркивает, насколько голод стал одним из главных препятствий на пути сдерживания вируса", - пишет агентство.
Отмечается, что с конца мая в правительственных отчетах зафиксировано более 150 побегов из центров для больных лихорадкой. При этом известен как минимум один случай, когда 11 пациентов с подозрением на Эболу сбежали из под карантина из-за недостаточного питания. В других отчетах побеги пациентов связывают с нехваткой продовольствия и плохими условиями размещения.
Блумберг напоминает, что еще до начала эпидемии Эболы восточная часть ДР Конго боролось с массовым перемещением населения, конфликтами и массовым голодом. Проблема нехватки продовольствия затрагивает почти 10 миллионов человек в восточных провинциях страны.