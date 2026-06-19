В ДР Конго больные лихорадкой Эбола бегут из лечебных центров, пишут СМИ

Отмечается, что с конца мая в правительственных отчетах зафиксировано более 150 побегов из центров для больных лихорадкой. При этом известен как минимум один случай, когда 11 пациентов с подозрением на Эболу сбежали из под карантина из-за недостаточного питания. В других отчетах побеги пациентов связывают с нехваткой продовольствия и плохими условиями размещения.