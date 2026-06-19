Рейтинг@Mail.ru
В ДР Конго больные лихорадкой Эбола бегут из лечебных центров, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 19.06.2026
В ДР Конго больные лихорадкой Эбола бегут из лечебных центров, пишут СМИ

Блумберг: пациенты с Эболой сбегают из больниц в ДР Конго из-за голода

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereВрач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго
Врач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Врач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пациенты, зараженные лихорадкой Эбола или имеющие подозрение на нее, сбегают из лечебных центров в Демократической Республике Конго из-за нехватки еды и плохих условий содержания.
  • С конца мая в правительственных отчетах зафиксировано более 150 побегов из центров для больных лихорадкой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пациенты, зараженные лихорадкой Эбола или имеющие подозрение на нее, сбегают из лечебных центров в Демократической Республике Конго из-за нехватки еды и плохих условий содержания, передает агентство Блумберг.
Ранее министр здравоохранения ДР Конго Самюэль Роже Камба сообщил, что число погибших от Эболы в стране превысило 230, число подтвержденных случаев заражения приближается к 900.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики Эболы
Вчера, 10:04
Демократической Республике Конго больные лихорадкой Эбола бегут из лечебных центров в поисках еды, что подчеркивает, насколько голод стал одним из главных препятствий на пути сдерживания вируса", - пишет агентство.
Отмечается, что с конца мая в правительственных отчетах зафиксировано более 150 побегов из центров для больных лихорадкой. При этом известен как минимум один случай, когда 11 пациентов с подозрением на Эболу сбежали из под карантина из-за недостаточного питания. В других отчетах побеги пациентов связывают с нехваткой продовольствия и плохими условиями размещения.
Блумберг напоминает, что еще до начала эпидемии Эболы восточная часть ДР Конго боролось с массовым перемещением населения, конфликтами и массовым голодом. Проблема нехватки продовольствия затрагивает почти 10 миллионов человек в восточных провинциях страны.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Дезинфекция больницы в ДРК после смерти пациента с лихорадкой Эбола - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Ученые предупредили о чрезвычайно высоком риске завоза Эболы в Европу
16 июня, 11:27
 
В миреДемократическая Республика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки ЭболаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала