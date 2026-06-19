Врач объяснила, кому противопоказано становиться донором

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Людям с гипертонией II–III стадии, ишемической болезнью и пороками сердца нельзя становиться донорами крови, сообщила терапевт Анастасия Тимощенко.
- Противопоказаниями для сдачи крови также являются инфекционные болезни, злокачественные новообразования, болезни крови, глухота, слепота, психические расстройства, алкоголизм, наркомания, бронхиальная астма, цирроз печени и заболевания мочевыделительной системы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Людям с гипертонией и пороками сердца нельзя становиться донорами крови, заявила терапевт Анастасия Тимощенко.
"Людям с инфекционными болезнями (ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф и туляремия) категорически нельзя сдавать кровь. К этой группе относятся и граждане с соматическими недугами: злокачественные новообразования, болезни крови, глухота, слепота, психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Гипертоническая болезнь II–III стадии, ишемическая болезнь и пороки сердца являются явными противопоказаниями", - сказала Тимощенко NEWS.ru.
По словам врача, бронхиальная астма, цирроз печени и заболевания мочевыделительной системы также исключают возможность сдачи крови.
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