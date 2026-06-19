Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснила, кому противопоказано становиться донором - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 19.06.2026
Врач объяснила, кому противопоказано становиться донором

Тимощенко: людям с гипертонией и пороками сердца нельзя быть донорами крови

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДоноры сдают кровь
Доноры сдают кровь - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Доноры сдают кровь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людям с гипертонией II–III стадии, ишемической болезнью и пороками сердца нельзя становиться донорами крови, сообщила терапевт Анастасия Тимощенко.
  • Противопоказаниями для сдачи крови также являются инфекционные болезни, злокачественные новообразования, болезни крови, глухота, слепота, психические расстройства, алкоголизм, наркомания, бронхиальная астма, цирроз печени и заболевания мочевыделительной системы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Людям с гипертонией и пороками сердца нельзя становиться донорами крови, заявила терапевт Анастасия Тимощенко.
"Людям с инфекционными болезнями (ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф и туляремия) категорически нельзя сдавать кровь. К этой группе относятся и граждане с соматическими недугами: злокачественные новообразования, болезни крови, глухота, слепота, психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Гипертоническая болезнь II–III стадии, ишемическая болезнь и пороки сердца являются явными противопоказаниями", - сказала Тимощенко NEWS.ru.
По словам врача, бронхиальная астма, цирроз печени и заболевания мочевыделительной системы также исключают возможность сдачи крови.
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В ФМБА назвали средний возраст донора в России
14 июня, 07:26
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала