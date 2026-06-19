В ДНР задержали мужчину, угрожавшего пистолетом сотрудникам пункта выдачи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке задержали мужчину, который угрожал персоналу пункта выдачи заказов пистолетом и представлялся сотрудником ФСБ.
- Задержание произошло благодаря совместным мероприятиям управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР.
- Мужчина остается задержанным до принятия процессуального решения.
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Мужчину, который угрожал персоналу пункта выдачи заказов пистолетом и представился сотрудником ФСБ, задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Ранее в социальных сетях распространились кадры из пункта выдачи в Донецке. На них агрессивный мужчина, представившейся сотрудником "федеральной безопасности", с пистолетом угрожал работнице ПВЗ.
"В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР задержан житель Донецка, угрожавший оружием сотрудникам логистической компании и представлявшийся сотрудником ФСБ России", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мужчина остается задержанным до принятия процессуального решения.
"Я зашел в пункт выдачи заказов. Размахивая пистолетом, я представился сотрудником федеральной службы безопасности, кем я в действительности не являюсь. Нагрубил девочкам, которые работали там, размахивая пистолетом", – сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.