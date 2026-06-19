В ДНР задержали мужчину, угрожавшего пистолетом сотрудникам пункта выдачи

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Мужчину, который угрожал персоналу пункта выдачи заказов пистолетом и представился сотрудником ФСБ, задержали в Донецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

"Я зашел в пункт выдачи заказов. Размахивая пистолетом, я представился сотрудником федеральной службы безопасности, кем я в действительности не являюсь. Нагрубил девочкам, которые работали там, размахивая пистолетом", – сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.