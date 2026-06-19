МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему за искажение действительности с британской вещательной корпорацией Би-би-си судится только президент США Дональд Трамп.

Так он прокомментировал публикацию лидера британской партии Restore Britain Руперта Лоу, возмутившегося тем, что Би-би-си никак не осветила их отчет о бандах насильников в Британии. Лоу назвал вещателя "мерзкой организацией".