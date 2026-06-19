Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп подал в суд на Би-би-си из-за искажения его речи в программе Panorama.
- Гендиректор и исполнительный директор Би-би-си объявили об отставке после критики, связанной с искажением речи Трампа.
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил удивление, что только Трамп судится с Би-би-си за искажение действительности.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему за искажение действительности с британской вещательной корпорацией Би-би-си судится только президент США Дональд Трамп.
В декабре 2025 года Трамп подал в суд на Би-би-си в связи с искажением его речи в программе Panorama. В ноябре того же года гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США. Трамп называл журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
Так он прокомментировал публикацию лидера британской партии Restore Britain Руперта Лоу, возмутившегося тем, что Би-би-си никак не осветила их отчет о бандах насильников в Британии. Лоу назвал вещателя "мерзкой организацией".