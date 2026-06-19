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Дмитриев задался вопросом, почему только Трамп судится с Би-би-си - РИА Новости, 19.06.2026
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03:50 19.06.2026
Дмитриев задался вопросом, почему только Трамп судится с Би-би-си

Дмитриев заинтересовался, почему только Трамп судится с Би-би-си

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп подал в суд на Би-би-си из-за искажения его речи в программе Panorama.
  • Гендиректор и исполнительный директор Би-би-си объявили об отставке после критики, связанной с искажением речи Трампа.
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил удивление, что только Трамп судится с Би-би-си за искажение действительности.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, почему за искажение действительности с британской вещательной корпорацией Би-би-си судится только президент США Дональд Трамп.
В декабре 2025 года Трамп подал в суд на Би-би-си в связи с искажением его речи в программе Panorama. В ноябре того же года гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США. Трамп называл журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
"Почему только президент Трамп судится с Би-би-си за искажение действительности?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию лидера британской партии Restore Britain Руперта Лоу, возмутившегося тем, что Би-би-си никак не осветила их отчет о бандах насильников в Британии. Лоу назвал вещателя "мерзкой организацией".
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