В РПЦ рассказали, почему важно защитить законом детей до рождения

Краткий пересказ от РИА ИИ Иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери.

Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца.

Клирик подчеркнул, что даже рожденный ребенок не защищен в достаточной мере, и призвал установить правовой статус для ребенка в утробе матери, чтобы защитить его от возможных преступлений.

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым, и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения, защита - что злого умысла у них не было.

"Такие преступления были не только в Калининградской области, и не везде дошло до обвинительного приговора. Эти факты свидетельствуют о том, что даже рожденный ребенок не защищен в достаточной мере. Надо законом защитить жизнь, установить статус ребенка максимально до его рождения, который защитил бы его уже как пациента от таких жутких манипуляций", - сказал Лукьянов.

Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым даже после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики.