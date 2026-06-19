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В РПЦ рассказали, почему важно защитить законом детей до рождения - РИА Новости, 19.06.2026
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Религия
 
14:52 19.06.2026 (обновлено: 18:09 19.06.2026)
В РПЦ рассказали, почему важно защитить законом детей до рождения

Иерей Лукьянов: статус ребенка нужно закрепить законом еще в утробе матери

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери.
  • Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца.
  • Клирик подчеркнул, что даже рожденный ребенок не защищен в достаточной мере, и призвал установить правовой статус для ребенка в утробе матери, чтобы защитить его от возможных преступлений.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым, и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения, защита - что злого умысла у них не было.
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"Такие преступления были не только в Калининградской области, и не везде дошло до обвинительного приговора. Эти факты свидетельствуют о том, что даже рожденный ребенок не защищен в достаточной мере. Надо законом защитить жизнь, установить статус ребенка максимально до его рождения, который защитил бы его уже как пациента от таких жутких манипуляций", - сказал Лукьянов.
Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым даже после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики.
"Церковь считает человека живым с момента зачатия. Нужен правовой статус для ребенка в утробе матери, если не с зачатия, то хотя бы с какого-то срока беременности. Это же предлагал сделать и Союз педиатров России, и Следственный комитет. Эмбрион - это живой человек, хотя и в животе мамы, и он должен быть защищен. Иначе будет почва для подобных преступлений против детей", - заключил иерей.
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