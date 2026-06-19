Дело блогера Лерчек передали другому судье

Краткий пересказ от РИА ИИ Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной передали для рассмотрения другому судье — Джемалу Курбанову.

В среду в правоохранительных органах сообщили, что прокуратура потребовала провести повторную экспертизу состояния Лерчек.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, которое приостановили до ее выздоровления, передали для рассмотрения другому судье, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Его получил Джемал Курбанов.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что прокуратура потребовала провести повторную экспертизу состояния Лерчек. В ведомство поступило заявление, в котором автор возмущается тем, что блогер, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале. Ее защита никаких уведомлений не получала.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курсы химиотерапии.

В середине марта суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и заменил домашний арест на запрет определенных действий. Она может перемещаться без запроса специального разрешения.

По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ . При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.