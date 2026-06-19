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Дело блогера Лерчек передали другому судье - РИА Новости, 19.06.2026
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06:45 19.06.2026 (обновлено: 09:52 19.06.2026)
Дело блогера Лерчек передали другому судье

Дело Лерчек, приостановленное до ее выздоровления, передали другому судье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной передали для рассмотрения другому судье — Джемалу Курбанову.
  • В среду в правоохранительных органах сообщили, что прокуратура потребовала провести повторную экспертизу состояния Лерчек.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, которое приостановили до ее выздоровления, передали для рассмотрения другому судье, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Его получил Джемал Курбанов.
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В среду источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что прокуратура потребовала провести повторную экспертизу состояния Лерчек. В ведомство поступило заявление, в котором автор возмущается тем, что блогер, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале. Ее защита никаких уведомлений не получала.
В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курсы химиотерапии.
В середине марта суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и заменил домашний арест на запрет определенных действий. Она может перемещаться без запроса специального разрешения.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Заключивший сделку со следствием Роман Вишняк получил 2,5 года, Артема Чекалина осудили на семь лет.
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