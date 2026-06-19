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Глава МИД Франции призвал США оказать давление на Израиль - РИА Новости, 19.06.2026
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10:38 19.06.2026
Глава МИД Франции призвал США оказать давление на Израиль

Барро призвал США оказать давление на Израиль для прекращения огня в Ливане

© AP Photo / Aurelien MorissardЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал США оказать давление на Израиль, чтобы заставить его прекратить боевые действия в Ливане.
  • По меньшей мере 24 человека погибли в результате ударов Израиля по югу Ливана в пятницу.
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Соединенные Штаты оказать давление на Израиль с целью заставить его прекратить боевые действия в Ливане.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что она всю ночь наносит удары по объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана. Ливанский источник сообщил РИА Новости, что по меньшей мере 24 человека погибли в результате ударов Израиля по югу Ливана в пятницу.
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"США... обязаны оказать необходимое давление на израильское руководство", - заявил глава французского МИД в эфире радиостанции franceinfo, говоря о ситуации в Ливане. Он добавил, что Израиль должен уважать соглашение США и Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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В миреЛиванИзраильСШАЖан-Ноэль БарроДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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