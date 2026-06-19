Глава МИД Франции призвал США оказать давление на Израиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал США оказать давление на Израиль, чтобы заставить его прекратить боевые действия в Ливане.
- По меньшей мере 24 человека погибли в результате ударов Израиля по югу Ливана в пятницу.
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Соединенные Штаты оказать давление на Израиль с целью заставить его прекратить боевые действия в Ливане.
Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.