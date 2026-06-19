Правительство установило правила передачи генетических данных за рубеж

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство приняло постановление о правилах передачи генетических данных за пределы России.
- Постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство России приняло постановление о правилах передачи генетических данных за пределы РФ, следует из документа на сайте опубликования официальных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые равила передачи генетических данных человека за пределы территории Российской Федерации. 2. Образовать Межведомственную комиссию по вопросу передачи генетических данных человека за пределы территории Российской Федерации", - говорится в тексте постановления.
Отмечается, что документ вступает в силу первого сентября 2026 года.
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