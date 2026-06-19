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Правительство установило правила передачи генетических данных за рубеж - РИА Новости, 19.06.2026
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20:42 19.06.2026
Правительство установило правила передачи генетических данных за рубеж

Правительство установило правила передачи генетических данных за пределы РФ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство приняло постановление о правилах передачи генетических данных за пределы России.
  • Постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство России приняло постановление о правилах передачи генетических данных за пределы РФ, следует из документа на сайте опубликования официальных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые равила передачи генетических данных человека за пределы территории Российской Федерации. 2. Образовать Межведомственную комиссию по вопросу передачи генетических данных человека за пределы территории Российской Федерации", - говорится в тексте постановления.
Отмечается, что документ вступает в силу первого сентября 2026 года.
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