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СМИ: Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев - РИА Новости, 19.06.2026
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07:36 19.06.2026
СМИ: Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев

DR: в Дании обеспокоены ростом правого экстремизма среди украинских беженцев

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти ряда коммун и полицейских округов Дании обеспокоены ростом правого экстремизма среди молодых беженцев с Украины.
  • С весны ведомство Кеннета Смидта Хансена получило ряд обращений в отношении украинской молодежи, в частности жалобы поступали на высказывания в отношении меньшинств, татуировки и стиль одежды с символами, связанными с правом экстремизмом.
  • Глава центра документации и противодействия экстремизму Дании подчеркнул необходимость серьезно воспринимать эту тенденцию и пресечь ее на ранней стадии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти ряда коммун и полицейских округов Дании обеспокоены ростом правого экстремизма среди молодых беженцев с Украины, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на главу центра документации и противодействия экстремизму (CDE) Дании Кеннета Смидта Хансена.
"Несколько коммун и полицейских округов сейчас обеспокоены новой тенденцией, проявляющейся в росте правого экстремизма среди молодых украинских беженцев в Дании", - говорится в сообщении DR.
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По словам Хансена, с весны его ведомство получило ряд обращений в отношении украинской молодежи. Жалобы поступали, среди прочего, на высказывания в отношении меньшинств, татуировки и стиль одежды. В частности, речь идет о тату и элементах одежды в виде свастики или символов войск СС.
Глава ведомства подчеркнул, что важно воспринимать эту тенденцию со всей серьезностью и пресечь ее как можно раньше, пока она не перешла в насилие.
"Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы", - признал чиновник.
В среду депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова заявила РИА Новости, что Владимир Зеленский, перезахоранивая останки нацистских карателей, превратил Украину в чудовищного монстра, лишенного исторической и моральной памяти. По ее словам, ситуация на Украине давно перешла все мыслимые границы цинизма, поскольку действующая украинская власть официально признала нацистских преступников своими героями, а Европа, ослепленная русофобией, молча одобряет это безумие.
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