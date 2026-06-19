Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт.
- О госпитализации сообщил митрополит Иларион в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил митрополит Иларион.
"Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни", - написал митрополит в своем Telegram-канале.
Иларион и Спиваков давно знакомы по совместным музыкальным проектам. Митрополит получил музыкальное образование, является автором ряда музыкальных произведений, а в 2011 году совместно со Спиваковым выступил одним из инициаторов Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.