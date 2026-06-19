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Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт - РИА Новости, 19.06.2026
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23:28 19.06.2026 (обновлено: 23:35 19.06.2026)
Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Народного артиста СССР Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДирижер Владимир Спиваков на ХХ Международном фестивале "Москва встречает друзей" в Светлановском зале Московского международного дома музыки
Дирижер Владимир Спиваков на ХХ Международном фестивале Москва встречает друзей в Светлановском зале Московского международного дома музыки - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт.
  • О госпитализации сообщил митрополит Иларион в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил митрополит Иларион.
"Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни", - написал митрополит в своем Telegram-канале.
Иларион и Спиваков давно знакомы по совместным музыкальным проектам. Митрополит получил музыкальное образование, является автором ряда музыкальных произведений, а в 2011 году совместно со Спиваковым выступил одним из инициаторов Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.
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