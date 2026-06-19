Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Иларион и Спиваков давно знакомы по совместным музыкальным проектам. Митрополит получил музыкальное образование, является автором ряда музыкальных произведений, а в 2011 году совместно со Спиваковым выступил одним из инициаторов Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.