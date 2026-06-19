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Умер композитор Роберт Принс, написавший музыку для Doom - РИА Новости, 19.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:27 19.06.2026
Умер композитор Роберт Принс, написавший музыку для Doom

Умер написавший музыку для Doom и Wolfenstein композитор Роберт Принс

© Фото : соцсетиАмериканский композитор Роберт "Бобби" Принс
Американский композитор Роберт Бобби Принс - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : соцсети
Американский композитор Роберт "Бобби" Принс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский композитор Роберт "Бобби" Принс умер в возрасте 81 года.
  • Принс написал музыку для таких игр, как Doom, Doom II, Wolfenstein 3D, а его работы утвердили музыку для видеоигр как уважаемый вид искусства.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американский композитор Роберт "Бобби" Принс, написавший музыку для серии игр Doom и Wolfenstein, скончался в возрасте 81 года, говорится в его некрологе на портале Legacy.
"Роберт Каскин "Бобби" Принс III, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, ветеран, юрист, музыкант, композитор и друг, мирно отошел в музыкальные небесные врата", - следует из его некролога.
В публикации говорится, что благодаря своим композициям в таких знаковых играх, как Doom, Doom II, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad и Duke Nukem 3D, Принс "утвердил музыку для видеоигр как уважаемый вид искусства".
 
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