Краткий пересказ от РИА ИИ Американский композитор Роберт "Бобби" Принс умер в возрасте 81 года.

Принс написал музыку для таких игр, как Doom, Doom II, Wolfenstein 3D, а его работы утвердили музыку для видеоигр как уважаемый вид искусства.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американский композитор Роберт "Бобби" Принс, написавший музыку для серии игр Doom и Wolfenstein, скончался в возрасте 81 года, говорится в его некрологе на портале Legacy.

"Роберт Каскин "Бобби" Принс III, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, ветеран, юрист, музыкант, композитор и друг, мирно отошел в музыкальные небесные врата", - следует из его некролога.