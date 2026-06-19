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В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 19.06.2026
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19:40 19.06.2026
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,2, пострадавших нет

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Беловском округе Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,2.
  • Пострадавших и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения работают нормально.
  • Предприятия угольной промышленности и другие предприятия в городе Белово работают в штатном режиме.
КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Беловском округе Кузбасса, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
"Сегодня специалисты зафиксировали сейсмособытие магнитудой 4,2 на территории Беловского городского округа, в районе поселка Бачатский. По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют нормально", - написал Середюк в своем Telegram-канале.
Глава региона пояснил, что, по данным министра угольной промышленности Андрея Брижака, предприятия отрасли работают в штатном режиме.
Глава города Белово Сергеей Алексеев доложил, что информации о нарушении работы предприятий, расположенных на территории города, связанной с сейсмологическим событием, не зарегистрировано. Службы продолжают мониторинг обстановки и находятся на постоянной связи со специалистами, оснований для беспокойства нет.
"Поручил главе взять ситуацию на личный контроль", - подытожил Середюк.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
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ПроисшествияБеловоИлья Середюк
 
 
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