Собянин сообщил о еще одной массированной атаке БПЛА на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки.
- Разрушений и пострадавших нет.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки на город, сообщил мэр Столицы Сергей Собянин.
"Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.