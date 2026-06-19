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Собянин сообщил о еще одной массированной атаке БПЛА на Москву - РИА Новости, 19.06.2026
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18:21 19.06.2026 (обновлено: 18:24 19.06.2026)
Собянин сообщил о еще одной массированной атаке БПЛА на Москву

Силы ПВО сбили на подлете к Москве 76 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки.
  • Разрушений и пострадавших нет.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы в ходе отражения массированной атаки на город, сообщил мэр Столицы Сергей Собянин.
"Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.
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