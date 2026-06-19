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В Смоленской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.06.2026
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15:54 19.06.2026
В Смоленской области сбили два беспилотника ВСУ

Анохин: два БПЛА ВСУ сбили над Смоленской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два украинских беспилотника сбиты над территорией Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Два украинских беспилотника в пятницу сбиты над территорией Смоленской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"В течение дня силами и средствами Министерства обороны России над Смоленской областью сбиты два БПЛА. Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет", - написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Как сообщало Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 14.00 мск в пятницу сбили 216 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
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БезопасностьСмоленская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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