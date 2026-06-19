В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Пензенской области ввели режим "Беспилотная опасность".
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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