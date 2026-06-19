ПВО отражает атаку БПЛА в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе сбиты два БПЛА в районе Северной стороны.
- Губернатор Михаил Развожаев сообщил о необходимости покинуть открытые пространства.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сбиты два БПЛА в районе Северной стороны Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор напомнил о мерах безопасности и сообщил о необходимости покинуть открытые пространства.