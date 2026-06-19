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БПЛА "Форпост" получит новые боеприпасы, унифицированные со штатным оружием - РИА Новости, 19.06.2026
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07:40 19.06.2026
БПЛА "Форпост" получит новые боеприпасы, унифицированные со штатным оружием

УЗГА: БПЛА "Форпост" получит боеприпасы, унифицированные со штатным оружием

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБПЛА "Форпост-Р"
БПЛА Форпост-Р - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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БПЛА "Форпост-Р". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ударный беспилотник "Форпост" получит новые боеприпасы, унифицированные со штатным оружием.
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Ударный беспилотник "Форпост" получит новые боеприпасы, унифицированные со штатным оружием, сообщила РИА Новости на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026" официальный представитель АО "УЗГА" (в составе Союза машиностроителей России) Екатерина Згировская.
"Специалисты АО "УЗГА" продолжают совершенствовать летно-технические и тактико-технические характеристики разведывательно-ударного комплекса "Форпост", а также отрабатывают применение различных видов ударной нагрузки. Основное внимание уделяется унификации со штатными боеприпасами", – сказала Згировская.
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Она напомнила, что беспилотники этого типа выполняют боевые задачи по уничтожению танков, другой бронированной техники, живой силы и пунктов временной дислокации ВСУ. Эффективность подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля. Помимо этого, "Форпост" способен контролировать обширные приграничные территории.
Одно из главных преимуществ беспилотника – независимость от иностранных технологий. Производство всех компонентов локализовано на территории России.
"Экспортная версия беспилотника "Форпост-РЭ" способна нести широкий набор полезной нагрузки: оптико-электронную станцию для разведки и лазерного целеуказания, многофункциональную радиолокационную станцию, аппаратуру ретрансляции, а также ударное вооружение – управляемые ракеты и корректируемые бомбы на подкрыльевых пилонах", – отметила Згировская.
Экспортная версия беспилотника "Форпост-РЭ" предназначена для круглосуточной воздушной разведки и решения ударных задач. По размерам беспилотник сопоставим с легким самолетом: размах крыла – 9 метров, максимальная взлетная масса – 490 килограммов. Радиус действия без дополнительного оборудования – 200 километров от наземной станции управления, высота полета – до 4000 метров.
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