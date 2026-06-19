Эксперт рассказал, как мошенники выманивают деньги у футбольных болельщиков

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты для доступа к трансляциям матчей и ставкам, чтобы выманивать деньги и персональные данные болельщиков, сообщила контент-аналитик, эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова.

По ее словам, к футбольному турниру готовились не только спортсмены и болельщики, но и мошенники.