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Эксперт рассказал, как мошенники выманивают деньги у футбольных болельщиков - РИА Новости, 19.06.2026
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20:19 19.06.2026
Эксперт рассказал, как мошенники выманивают деньги у футбольных болельщиков

Алтухова: мошенники выманивают деньги у болельщиков через поддельные сайты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают поддельные сайты для доступа к трансляциям матчей и ставкам, чтобы выманивать деньги и персональные данные болельщиков.
  • В России выявлено более 330 фейковых доменов, имитирующих официальные ресурсы FIFA.
  • Мошенники предлагают доступ к трансляциям без рекламы через Telegram-бота и создают платформы для прогнозов и ставок, требуя персональные данные пользователей.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты для доступа к трансляциям матчей и ставкам, чтобы выманивать деньги и персональные данные болельщиков, сообщила контент-аналитик, эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова.
По ее словам, к футбольному турниру готовились не только спортсмены и болельщики, но и мошенники.
"Сегодня для просмотра матчей требуется лишь подключение к интернету и устройство, и они активно пользуются этим - создают различные сценарии и схемы, чтобы выманивать деньги и данные. Чтобы не подвергать риску личную информацию и финансы, рекомендую пользоваться только известными ресурсами с официальными трансляциями", - сказала Алтухова в беседе с aif.ru.
По данным эксперта, в РФ выявлено более 330 фейковых доменов, имитирующих официальные ресурсы FIFA. Она добавила, что мошенники предлагают доступ к трансляциям без рекламы через Telegram-бота, после чего перенаправляют жертву на страницу подписки. Также создаются платформы для прогнозов и ставок, где требуют ФИО, email и номер телефона, что ведет к потере денег и утечке данных. Об этом свидетельствуют обнаруженные фейковые сайты, предлагающие услуги потокового вещания и ставок на нескольких языках, заключила эксперт.
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