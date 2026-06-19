ПВО ночью уничтожила 133 украинских беспилотника

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июня т.г. до 7.00 мск 19 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.