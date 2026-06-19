ПВО ночью уничтожила 133 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 133 украинских беспилотника.
- Дроны были уничтожены над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Воронежскую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую, Ростовскую, Рязанскую области, Московский регион, Крым и Черное море.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июня т.г. до 7.00 мск 19 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
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