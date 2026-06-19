В Рязанской области ночью сбили украинский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбит один БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
- В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Один БПЛА сбили ночью над территорией Рязанской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.