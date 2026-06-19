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Жительница Перми на сапборде спасла барана, который тонул в реке - РИА Новости, 19.06.2026
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13:53 19.06.2026
Жительница Перми на сапборде спасла барана, который тонул в реке

Жительница Перми на сапборде спасла барахтающегося в воде барана

© Соцсети АнныПермячка на сапборде спасла барана, который тонул в реке
Пермячка на сапборде спасла барана, который тонул в реке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Соцсети Анны
Пермячка на сапборде спасла барана, который тонул в реке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Перми Анна во время прогулки с дочерью на Каме на сапбордах увидела в воде барахтающегося барана.
  • Анна спасла барана и передала его хозяину.
  • Видео спасения барана набрало четыре миллиона просмотров в соцсетях.
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Жительница Перми Анна рассказала РИА Новости, как во время прогулки с дочерью по Каме на сапбордах увидела в воде барахтающегося барана, спасла его и передала хозяину.
"Все произошло на Каме, в Перми. Плыли с дочерью на сапбордах. Увидели в воде козу. Сначала подумали, что это коза. Пока плыли, не понимали, какое это животное. Издалека непонятно было: видна была только голова. Вытащили его (на сап - ред.) на адреналине", - рассказала Анна.
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Она отметила, что они не смогли бросить животное в воде, хотя оно и было очень тяжелым. Кроме того, у него на теле была рана. Женщина уточнила, что баран оказался в воде после того, как к его хозяину, живущему по соседству, залезла собака.
"Этот сбежал и от шока прыгнул в воду. Когда мы приплыли к берегу, то позвонили хозяину барана, мужчина быстро пришел, вызвал ветеринара", - добавила собеседница, обратив внимание, что сейчас животное в безопасности.
Пермячка и ее дочь опубликовали в своих соцсетях видео спасения барана. Оно набрало уже четыре миллиона просмотров.
В ролике видно, что, пока девушки гребут к берегу, баран очень смирно лежит на сапе, а у берега не собирается с него сходить. Встречающие поднимают его на помост руками. Потом парнокопытное на садовой тачке увозит хозяин.
Ширина Камы в среднем составляет около 1,5 километров, в местах расширений и водохранилищ достигает 10-15 километров.
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