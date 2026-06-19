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Президент Ливана прокомментировал усиление атак Израиля - РИА Новости, 19.06.2026
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16:01 19.06.2026
Президент Ливана прокомментировал усиление атак Израиля

Аун: усилением атак на Ливан Израиль срывает путь к миру

© AP Photo / Petros KaradjiasПрезидент Ливана Джозеф Аун
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что усиление израильских атак на юге и востоке Ливана направлено против усилий по достижению мира и закреплению прекращения огня.
  • Он подчеркнул, что это не остановит работу Ливана над достижением всеобъемлющего прекращения огня в кратчайшие сроки.
  • Президент Ливана отметил, что полное прекращение огня является необходимым условием для обсуждения остальных тем, включая вывод израильских войск, развертывание ливанской армии и возвращение пленных.
БЕЙРУТ, 19 июн — РИА Новости. Усиление израильских атак на юге и востоке Ливана направлено против усилий по достижению мира и закреплению прекращения огня, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
"То, что мы сегодня наблюдаем на юге и в Бекаа — расширение израильских атак, новые убийства и разрушения, — является опасной и осуждаемой эскалацией, особенно с учетом того, что она затронула десятки невинных людей, среди которых женщины и дети", — говорится в заявлении Ауна опубликованного пресс-службой президента.
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По словам ливанского лидера, действия Израиля фактически направлены против всех предпринимаемых попыток закрепить прекращение огня и завершить войну, особенно после последних событий между США и Ираном.
Аун подчеркнул, что это не остановит работу Ливана над достижением всеобъемлющего прекращения огня в кратчайшие сроки. По его словам, именно такую задачу он поставил перед ливанской делегацией на предстоящем раунде переговоров в Вашингтоне.
Президент Ливана отметил, что в вопросе полного прекращения огня нельзя проявлять снисходительность, поскольку оно является необходимым условием для обсуждения остальных тем, включая вывод израильских войск, развертывание ливанской армии и возвращение пленных.
Ранее Ливан и Израиль при посредничестве США провели несколько раундов переговоров в Вашингтоне, направленных на прекращение боевых действий и стабилизацию ситуации на юге Ливана.
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