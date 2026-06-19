Президент Ливана прокомментировал усиление атак Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что усиление израильских атак на юге и востоке Ливана направлено против усилий по достижению мира и закреплению прекращения огня.

Он подчеркнул, что это не остановит работу Ливана над достижением всеобъемлющего прекращения огня в кратчайшие сроки.

Президент Ливана отметил, что полное прекращение огня является необходимым условием для обсуждения остальных тем, включая вывод израильских войск, развертывание ливанской армии и возвращение пленных.

БЕЙРУТ, 19 июн — РИА Новости. Усиление израильских атак на юге и востоке Ливана направлено против усилий по достижению мира и закреплению прекращения огня, заявил президент Ливана Джозеф Аун.

"То, что мы сегодня наблюдаем на юге и в Бекаа — расширение израильских атак, новые убийства и разрушения, — является опасной и осуждаемой эскалацией, особенно с учетом того, что она затронула десятки невинных людей, среди которых женщины и дети", — говорится в заявлении Ауна опубликованного пресс-службой президента.

Ираном. По словам ливанского лидера, действия Израиля фактически направлены против всех предпринимаемых попыток закрепить прекращение огня и завершить войну, особенно после последних событий между США

Аун подчеркнул, что это не остановит работу Ливана над достижением всеобъемлющего прекращения огня в кратчайшие сроки. По его словам, именно такую задачу он поставил перед ливанской делегацией на предстоящем раунде переговоров в Вашингтоне

Президент Ливана отметил, что в вопросе полного прекращения огня нельзя проявлять снисходительность, поскольку оно является необходимым условием для обсуждения остальных тем, включая вывод израильских войск, развертывание ливанской армии и возвращение пленных.