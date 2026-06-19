В Минске заявили, что атака на автобус под Брянском не была случайностью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый замглавы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов заявил, что атака ВСУ на автобус с белорусскими гражданами под Брянском была нацелена на массовое поражение людей и не была случайностью.
- 17 июня ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик.
- В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на автобус с белорусскими гражданами под Брянском контролировалась и координировалась, была нацелена на массовое поражение людей, заявил первый замглавы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов.
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"Беспилотник был начинен в общем-то поражающими элементами, нацеленными не на подрыв автобуса, а на массовое поражение людей, в нем находящихся", - сказал Перцов в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он отметил, что атака контролировалась и координировалась, и случайностью точно не была.
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"В момент возвращения группы людей, детей, не пострадавших в результате атаки, когда они хотели забрать вещи из пораженного автобуса, над автобусом тоже кружило большое количество беспилотников", - добавил первый замглавы администрации белорусского президента.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.