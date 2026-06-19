Постпреды стран СНГ осудили атаку ВСУ на автобус под Брянском

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"Постоянные полномочные представители государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан) с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке беспилотного летательного аппарата на гражданский автобус на трассе в Брянской области", - говорится в сообщении.