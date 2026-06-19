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Постпреды стран СНГ осудили атаку ВСУ на автобус под Брянском - РИА Новости, 19.06.2026
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18:32 19.06.2026 (обновлено: 18:40 19.06.2026)
Постпреды стран СНГ осудили атаку ВСУ на автобус под Брянском

Постпреды СНГ после атаки ВСУ под Брянском осудили нападения на мирное население

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянные представители стран СНГ с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке украинского БПЛА.
  • Атака была направлена на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Постоянные представители стран СНГ с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке украинского БПЛА на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщили в исполкоме Содружества.
«

"Постоянные полномочные представители государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан) с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке беспилотного летательного аппарата на гражданский автобус на трассе в Брянской области", - говорится в сообщении.

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