ВСУ атаковали Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Беспилотники ВСУ уничтожили микроавтобус и повредили многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.

"В Краснояружском округе в хуторе Вязовской при детонации FPV-дрона получил повреждения "Камаз". В селе Хотмыжск Борисовского округа от атаки дрона повреждены стекла и кузов легкового автомобиля. В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного дома", - уточнили в ведомстве.