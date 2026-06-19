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ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 19.06.2026
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17:27 19.06.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область

Оперштаб: ВСУ атаковали Шебекино и еще 6 округов Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино Белгородской области FPV-дрон уничтожил микроавтобус, повредил многоквартирный дом и грузовую машину, пострадавших нет.
  • В Новооскольском округе и Грайворонском округе из-за атак беспилотников повреждены частные дома, автомобили и социальный объект.
  • В Краснояружском, Борисовском и Валуйском округах при детонации FPV-дронов повреждены автомобили и частные дома.
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Беспилотники ВСУ уничтожили микроавтобус и повредили многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. По предварительной информации, никто не пострадал. В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу — транспортное средство уничтожено. Также повреждены остекление многоквартирного дома и грузовая машина. При атаке второго дрона поврежден легковой автомобиль", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
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По его данным, в Новооскольском округе в селе Немцево после детонации беспилотника в двух частных домах выбило окна. В городе Новый Оскол при падении обломков сбитого БПЛА повреждения получил легковой автомобиль.
В поселке Октябрьский Белгородского округа, по информации оперштаба, FPV-дрон разрушил кровлю частного дома. В Грайворонском округе атакам подверглись несколько населенных пунктов, повреждены нежилое помещение, автомобиль, четыре частных дома и социальный объект.
"В Краснояружском округе в хуторе Вязовской при детонации FPV-дрона получил повреждения "Камаз". В селе Хотмыжск Борисовского округа от атаки дрона повреждены стекла и кузов легкового автомобиля. В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного дома", - уточнили в ведомстве.
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