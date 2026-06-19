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В Брянской области из-за удара ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 19.06.2026
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16:21 19.06.2026 (обновлено: 16:25 19.06.2026)
В Брянской области из-за удара ВСУ погибла женщина

В Брянской области из-за удара ВСУ по жилому дому погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севском районе Брянской области в результате удара дрона ВСУ по жилому дому погибла мирная жительница.
БРЯНСК, 19 июн – РИА Новости. Женщина погибла в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Севском районе Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали FPV-дроном поселок Рабочий Севского района. В результате намеренного удара по жилому дому погибла мирная жительница. Глубокие соболезнования родным погибшей. Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь. Поврежден жилой дом. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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Брянская областьПроисшествияЕгор КовальчукСевский район
 
 
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