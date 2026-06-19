В Брянской области из-за удара ВСУ погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севском районе Брянской области в результате удара дрона ВСУ по жилому дому погибла мирная жительница.
БРЯНСК, 19 июн – РИА Новости. Женщина погибла в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Севском районе Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"ВСУ атаковали FPV-дроном поселок Рабочий Севского района. В результате намеренного удара по жилому дому погибла мирная жительница. Глубокие соболезнования родным погибшей. Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь. Поврежден жилой дом. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.