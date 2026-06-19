ВСУ ударили по восьми населенным пунктам Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ нанесли удары по восьми населенным пунктам в пяти округах Белгородской области.
- Повреждены автомобили, частные дома, линия электропередачи, остекление квартиры, входная группа коммерческого объекта и другие объекты инфраструктуры.
- Предварительно, пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ в пятницу нанесли удары по 8 населенным пунктам в пяти округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.
"Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по автомобилю", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
По его данным, в Шебекинском округе в районе села Яблочково дрон сдетонировал о дорожное полотно, повредив грузовой и легковой автомобили, а в селе Маломихайловка атакован частный дом, также в селе Вознесеновка дрон перебил линию электропередачи.
В Старом Осколе, добавили в ведомстве, от падения фрагментов сбитых беспилотников повреждены остекление квартиры, входная группа коммерческого объекта и семь автомобилей. В Белгородском округе в селе Ясные Зори разбиты окна в частном доме, а в Ракитянском округе в селе Илек-Кошары повреждены фасады, окна и заборы двух частных домов, крыша хозпостройки, а также грузовой и легковой автомобили. В поселке Ракитное два FPV-дрона атаковали коммерческий объект, добавили в оперштабе.
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