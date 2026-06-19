ВСУ ударили по восьми населенным пунктам Белгородской области

БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ в пятницу нанесли удары по 8 населенным пунктам в пяти округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.

По его данным, в Шебекинском округе в районе села Яблочково дрон сдетонировал о дорожное полотно, повредив грузовой и легковой автомобили, а в селе Маломихайловка атакован частный дом, также в селе Вознесеновка дрон перебил линию электропередачи.