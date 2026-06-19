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В Запорожской области из-за атак ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 19.06.2026
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12:07 19.06.2026 (обновлено: 12:23 19.06.2026)
В Запорожской области из-за атак ВСУ погибли два человека

Балицкий: в Запорожской области из-за атак ВСУ погибли два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области два человека погибли и один ранен от атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
  • В Токмаке при атаке на частное домовладение погибла женщина 1956 года рождения, а в Токмакском муниципальном округе при атаке на автомобиль погиб парень 2007 года рождения и ранен мужчина 1966 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Два человека погибли и один ранен от атак ВСУ в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В городе Токмаке при атаке на частное домовладение погибла женщина 1956 года рождения, на месте работают оперативные службы", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в Токмакском муниципальном округе был атакован гражданский легковой автомобиль, в котором находились два жителя села Октябрьское.
"Мужчина 1966 года рождения получил множественные ранения, его сын — парень 2007 года рождения — погиб", - подчеркнул губернатор.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийТокмак
 
 
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