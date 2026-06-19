В Запорожской области из-за атак ВСУ погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области два человека погибли и один ранен от атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
- В Токмаке при атаке на частное домовладение погибла женщина 1956 года рождения, а в Токмакском муниципальном округе при атаке на автомобиль погиб парень 2007 года рождения и ранен мужчина 1966 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Два человека погибли и один ранен от атак ВСУ в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Кроме того, по его словам, в Токмакском муниципальном округе был атакован гражданский легковой автомобиль, в котором находились два жителя села Октябрьское.
"Мужчина 1966 года рождения получил множественные ранения, его сын — парень 2007 года рождения — погиб", - подчеркнул губернатор.